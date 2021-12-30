Крупнейший медстраховщик «РЕСО-Мед» уходит из Тверской области

Крупная медицинская страховая компания перестаёт работать в Тверской области. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Компания ООО «СМК РЕСО-Мед» официально сообщила о том, что с 1 января она прекращает деятельность на территории Тверской области. Об этом говорится на официальном сайте компании.

"ООО "СМК РЕСО-Мед" Тверской филиал с 01 января 2022 года прекращает свою деятельность на территории Тверской области", - такое объявление опубликовано на сайте страховщика.

С 27 декабря уже прекращено оформление полисов ОМС.

Причиной ухода компании с Тверского рынка стало расторжение договора о финансировании обязательного медицинского страхования между ООО «СМК РЕСО-Мед» и территориальным фондом обязательного медицинского страхования Тверской области с 1 января 2022 года

"Ранее оформленные полисы ОМС продолжат свое действие! Прекращение деятельности страховой компании не может быть причиной отказа медицинскими организациями в медицинской помощи застрахованным лицам", - говорится в официальном сообщении компании.

Однако, в течение 2 меяцев, до 1 марта 2022 года, всем застрахованным в ООО «СМК РЕСО-Мед» необходимо будет выбрать другую страховую компанию и переофомить документы.