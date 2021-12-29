В Твери ушла из жизни директор школы №36 Мария Терещук

Мария Терещук проработала в школе более 50 лет Фото: obraz.tver.ru

25 декабря 2021 года ушла из жизни заслуженный учитель РФ, директор средней школы №36 в Твери Мария Терещук.

Жизнь Марии Константиновны была неразрывно связана с образованием, в школе она проработала более 50 лет, 29 из них - в должности директора.

- Преданный делу образования, талантливый педагог и руководитель, щедрый, мудрый, отзывчивый человек, она пользовалась заслуженным уважением среди коллег, учащихся и их родителей, - написано в некрологе на сайте Управления образования администрации Твери.

Коллеги выражают искренние соболезнования семье, родным и близким Марии Терещук.