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Общество29 декабря 2021 18:59

В Твери ушла из жизни директор школы №36 Мария Терещук

В школе она проработала более 50 лет
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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Мария Терещук проработала в школе более 50 лет Фото: obraz.tver.ru

Мария Терещук проработала в школе более 50 лет Фото: obraz.tver.ru

25 декабря 2021 года ушла из жизни заслуженный учитель РФ, директор средней школы №36 в Твери Мария Терещук.

Жизнь Марии Константиновны была неразрывно связана с образованием, в школе она проработала более 50 лет, 29 из них - в должности директора.

- Преданный делу образования, талантливый педагог и руководитель, щедрый, мудрый, отзывчивый человек, она пользовалась заслуженным уважением среди коллег, учащихся и их родителей, - написано в некрологе на сайте Управления образования администрации Твери.

Коллеги выражают искренние соболезнования семье, родным и близким Марии Терещук.