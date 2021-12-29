В Твери выбирают лучшую школьную столовую Фото: администрация Твери

В Твери выбирают лучшую школьную столовую. В конкурсе участвуют девять образовательных учреждений: Центр образования им. Александра Атрощанка, гимназия №44, школа №43, школа №50, школа №17, школа №18, школа №38, школа №25, Тверская гимназия №6.

Конкурс "Лучшая школьная столовая" проводит ежегодно в канун Нового года управление образования администрации Твери.

Специальная комиссия оценивает школьные столовые и буфеты, оригинальность оформления обеденных залов и оснащение пищеблоков.

Итоги конкурса объявят 25 января 2022 года.