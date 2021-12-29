В Тверской области обеспечивать правопорядок в новогоднюю ночь будут 600 человек

На совещании в областном правительстве. Фото: ПТО

В областном правительстве на селекторном совещании с участием глав муниципалитетов обсудили обеспечение безопасности в Тверской области во время предстоящих новогодних и рождественских праздников.

Губернатор Игорь Руденя подчеркнул: органы госвласти, экстренные службы и энергетики должны работать так, чтобы праздничные и выходные дни прошли без серьёзных происшествий.

- В ночь с 31 декабря 2021 года на 1 января 2022 года в районах пройдут праздничные мероприятия, в рождественскую ночь службы состоятся в 183 храмах. Обеспечивать правопорядок в новогоднюю ночь будут порядка 600 сотрудников органов внутренних дел, представителей Росгвардии, народных дружин, представителей казачества, в Рождество – свыше 400 человек, - сообщила пресс-служба областного правительства.

По поручению губернатора, под особым контролем будет находиться вопрос бесперебойной и надежной работы всех систем жизнеобеспечения в праздничные дни.

Глава региона поручил главам муниципалитетов совместно с руководителями ресурсоснабжающих организаций и управляющих компаний обеспечить дежурство адекватного количества ремонтных бригад в каждом районе и округе.

Также должна быть обеспечена бесперебойная работа медицинских служб и больниц.

Губернатор поручил внести изменения в график работы пунктов вакцинации от коронавируса, чтобы жители региона могли ежедневно и без выходных сделать прививку. Уточнить информацию о работе вакцинальных пунктов можно по телефону "122".

Кроме того, в рамках подготовки к длительным новогодним выходным сотрудники МЧС России по Тверской области проводят рейды, в рамках которых проверяют исправность пожарных извещателей в домах многодетных семей, состояние проездов и противопожарного водоснабжения в населенных пунктах.

Игорь Руденя также подчеркнул, что под особый контроль будут взяты вопросы профилактики несчастных случаев с детьми, прежде всего, из неблагополучныхсемей.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации необходимо звонить по телефону «01» (с сотовых телефонов - 101, 112).

«Телефоны доверия»:

ГУ МЧС России по Тверской области - 8 (4822) 39-99-99,

УФСБ России по Тверской области - 8 (4822) 777-441,

УМВД России по Тверской области - 8 (4822) 32-94-06,

УМВД России по городу Твери - 8 (4822) 42-23-10.