В Тверской области продлили срок оплаты социальных проездных на январь

Пассажиры льготной категории, оплатив социальный проездной, могут безлимитно пользоваться общественным транспортом. Фото: Виктория ТУШКОВА

«Транспорт Верхневолжья» до 7 января продлил срок покупки льготного проездного абонемента на январь (обычно социальный проездной пополняется в месяце, предшествующем месяцу его использования). Соцкарта действует во всех муниципалитетах Верхневолжья и стоит 302 рубля.

Пассажиры льготной категории, оплатив социальный проездной, могут безлимитно пользоваться общественным транспортом. Оформить соцкарту можно в любом офисе «Сбербанка России». Затем карту необходимо зарегистрировать - в любом филиале МФЦ.

Абонементы оплачиваются через банкомат, платёжный терминал, личный онлайн-кабинет или мобильный банк. Для этого нужно выбрать «Транспорт Верхневолжья» в разделе «Платежи» и указать номер социальной карты жителя Тверской области, на который и положить сумму.

В случае возникновения любых вопросов по работе новой транспортной модели пассажирских перевозок, жители могут обратиться на горячую линию «Транспорта Верхневолжья» по телефону 8-800-350-00-99.