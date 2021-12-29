В Тверской области будут судить лжегазовщиков, совершивших 204 преступления

Лжегазовщики обманули жителей Тверской области на 3,5 млн рублей Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Тверской области окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении 22 жителей Твери и региона, обвиняемых в ряде преступлений. В соответствии с ролью каждого фигуранты совершили 204 преступления по части 4 статьи 159 УК РФ и одно по части 1 статьи 228 УК РФ.

Противоправная деятельность группы была пресечена сотрудниками Управления уголовного розыска УМВД России по Тверской области.

- По версии следствия, в период с 2017 по 2019 год жительница Калининского района Тверской области создала организованную группу, в которую вошел 21 соучастник. Злоумышленники приходили в дома и квартиры пожилых граждан, представляясь сотрудниками газовой службы. Осматривали газовые плиты и заявляли о необходимости срочной и обязательной установки сигнализаторов загазованности или детекторов дыма, ссылаясь на законодательство Российской Федерации. Оплата за эти необязательные услуги составляла от 5 до 75 тысяч рублей. Затем лжегазовщики скрывались, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По адресам проживания обвиняемых изъяты сигнализаторы загазованности, детекторы дыма, документация и другие доказательства. У двоих сообщников обнаружены наркотики.

Имущество организатора группы на сумму 3,5 млн рублей арестовано. Фигурантке предъявлено обвинение.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Заволжский районный суд Твери для рассмотрения по существу.