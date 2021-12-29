40 юных биологов из Тверской области приняли участие в образовательной программе Центра «Орион»

С ребятами занимались заслуженные педагоги. Фото: ПТО

В «Орионе» - региональном центре выявления и развития талантов и способностей у детей и молодёжи - завершилась профильная образовательная программа по биологии. Участие в ней приняли 40 школьников из Твери, Вышневолоцкого городского округа, Бологого, Ржева, Лихославля, Торжка и Удомли.

Образовательная программа «Олимпиадная биология» была направлена на работу с учениками 8-9 классов. На программе с ребятами работали кандидат биологических наук, куратор направления «Наука» Надежда Медведева и победитель регионального этапа конкурса «Учитель года- 2021», педагог средней школы № 46, зоолог Екатерина Христенко. В следующем году участники программы будут стараться попасть на региональный и всероссийский этапы Всероссийской Олимпиады школьников по биологии.