Воспитанники детских социальных учреждений получат подарки от ООО «Транснефть – Балтика»

ООО «Транснефть – Балтика» желает всем счастливого Нового года!

Благодаря поддержке компании подарки получат более 1,5 тыс. детей в г. Санкт-Петербурге, Ленинградской, Новгородской, Псковской, Смоленской, Тверской и Ярославской областях. Большинство из них – воспитанники специальных учреждений для детей с особенностями развития, а также центров поддержки детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации.

Кроме того, реализовать детские новогодние желания помогают и волонтеры предприятия. В г. Санкт-Петербурге они организовали сбор средств на приобретение подарков для детей-сирот, находящихся в Центре социальной помощи семье и детям Центрального района. Поддержка этого центра стала традицией ООО «Транснефть – Балтика». Добровольцы регулярно покупают подарки, а также организовывают сбор необходимых вещей для его воспитанников накануне Дня знаний и Нового года.

В рамках Всероссийской благотворительной акции «Ёлка желаний» в администрации Калининского района г. Санкт-Петербурга была установлена елка с пожеланиями от детей-инвалидов, детей-сирот, детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, а также пожилых граждан. В ходе акции ООО «Транснефть – Балтика» выпала возможность исполнить новогоднее желание 10-летней девочки, которая просила у Деда Мороза куклу.

Также она получила набор сладостей, без подарка не остался и ее брат, о котором она написала в своем письме.