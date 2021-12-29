Игорь Руденя провёл заседание антинаркотической комиссии Тверской области

На заседании комиссии. Фото: ПТО

29 декабря на заседании областной антинаркотической комиссии рассмотрены вопросы профилактики наркомании среди молодёжи, а также меры по пресечению преступлений в сфере незаконного оборота запрещённых веществ в регионе.

Губернатор Игорь Руденя подчеркнул: для раннего пресечения увлечения наркотиками подростками необходим комплексный подход с участием педагогов, врачей, родителей, сотрудников правоохранительных органов, общественников.

Глава региона поручил проработать вопрос о проведении в школах ежемесячных уроков по антинаркотической тематике.

Также на заседании подвели итоги проведения в Тверской области межведомственной оперативно-профилактической операции «Мак-2021». Она проходила в регионе в два этапа - с 2 по 6 августа и с 20 по 24 сентября. К проведению операции ежесуточно привлекалось свыше 290 сотрудников различных ведомств. В 2022 году оперативно-профилактическая операция также будет проведена в нашем регионе.