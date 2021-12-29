Тверь
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тверь
-9°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество29 декабря 2021 12:52

Игорь Руденя провёл заседание антинаркотической комиссии Тверской области

Глава региона поручил проработать вопрос проведения ежемесячных профилактических занятий в школах
Алексей АНДРЕЕВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
На заседании комиссии.

На заседании комиссии.

Фото: ПТО

29 декабря на заседании областной антинаркотической комиссии рассмотрены вопросы профилактики наркомании среди молодёжи, а также меры по пресечению преступлений в сфере незаконного оборота запрещённых веществ в регионе.

Губернатор Игорь Руденя подчеркнул: для раннего пресечения увлечения наркотиками подростками необходим комплексный подход с участием педагогов, врачей, родителей, сотрудников правоохранительных органов, общественников.

Глава региона поручил проработать вопрос о проведении в школах ежемесячных уроков по антинаркотической тематике.

Также на заседании подвели итоги проведения в Тверской области межведомственной оперативно-профилактической операции «Мак-2021». Она проходила в регионе в два этапа - с 2 по 6 августа и с 20 по 24 сентября. К проведению операции ежесуточно привлекалось свыше 290 сотрудников различных ведомств. В 2022 году оперативно-профилактическая операция также будет проведена в нашем регионе.