В праздничные дни жители и гости Твери смогут посетить Тверской императорский дворец

Тверская областная картинная галерея открыта для посетителей ежедневно, кроме 1 января Фото: Ирина ТАРАСОВА

Тверская областная картинная галерея опубликовала режим работы в праздничные дни. Тверской императорский дворец будет открыт для посетителей:

- 31 декабря с 11:00 до 14:00, дворцовый сад и оранжерея с 11:30 до 13:30, касса – до 13:00;

- 1 января – выходной день;

- 2-5, 7-9 января дворец открыт с 11:00 до 18:00, дворцовый сад и оранжерея – с 11:30 до 17:30, касса – до 17:00;

- 6 января дворец открыт с 11:00 до 17:00, дворцовый сад и оранжерея – с 11:30 до 16:30, касса – до 16:00;

- 10-20 января – выходные дни для дворца и оранжереи, дворцовый сад с 10 января временно прекращает прием посетителей.

Справки по тел.: (4822) 34-31-56, 34-62-43.

Филиалы: Музей Владимира Серова в п. Эммаусс, Музей Валентина Серова в Домотканово), Центр культуры и искусства - Дача "Чайка":

- 31 декабря – с 10:00 до 16:00 (касса до 15:00),

1-9 января – с 10:00 до 17:00 (касса до 16:00),

с 10 января – в обычном режиме.

Справки по тел.: (4822) 37-84-32 (Музей Владимира Серова), 8-903-034-33-11 (Музей Валентина Серова), 8-915-724-87-16 (Центр культуры и искусства - дача "Чайка" художника В.К.Бялыницкого-Бирули).

При посещении не забудьте надеть маску и соблюдайте социальную дистанцию.