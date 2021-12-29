В домах Центрального района Твери ограничена подача тепла Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

29 декабря в Твери из-за прорывов на теплотрассах часть жителей Центрального района осталась без отопления.

Подача тепла ограничена в домах на улицах Бебеля, Брагина, Достоевского, Ефимова, Советской, Троицкой, наб. реки Тьмаки.

Аварийные бригады работают на набережной Тьмаки, 23 и у дома №2 по улице Троицкой. Также утечка обнаружена у домов №5 и №7 по улице Новоторжской.

Возможно частичное перекрытие близлежащих участков прилегающих улиц, ищите пути объезда.