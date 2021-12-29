В Тверской области заблокировали сайт по продаже водительских удостоверений

Сайт заблокирован по решению суда
Фото: Степан КАМЕНЕВ
Прокуратурой Кесовогорского района в ходе мониторинга сети интернет выявлена страница с предложениями по приобретению водительских удостоверений. Документы продавались без сдачи экзаменов и проверки теоретических знаний и навыков управления.
Прокурором направлено в суд административное исковое заявление в защиту интересов неопределенного круга лиц о признании информации запрещенной.
Требования удовлетворены. По решению суда сайт заблокирован.