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Общество29 декабря 2021 12:21

В Тверской области заблокировали сайт по продаже водительских удостоверений

Запрещенную страницу выявила прокуратура
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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Сайт заблокирован по решению суда

Сайт заблокирован по решению суда

Фото: Степан КАМЕНЕВ

Прокуратурой Кесовогорского района в ходе мониторинга сети интернет выявлена страница с предложениями по приобретению водительских удостоверений. Документы продавались без сдачи экзаменов и проверки теоретических знаний и навыков управления.

Прокурором направлено в суд административное исковое заявление в защиту интересов неопределенного круга лиц о признании информации запрещенной.

Требования удовлетворены. По решению суда сайт заблокирован.