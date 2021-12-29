Директор стационара для пенсионеров и инвалидов в Тверской области оштрафован за нарушение санитарных норм

Выявлены нарушения в организации питания Фото: Вадим МАЦНЕВ

Прокуратурой Кувшиновского района в ходе проверки в стационарном отделении для престарелых и инвалидов Комплексного центра социального обслуживания населения установлены нарушения санитарных требований. При хранении продуктов не соблюдался температурный режим и сроки хранения суточных проб.

Директору организации внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено, виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. Нарушения устранены.

Директор также привлечен к административной ответственности и оштрафован.

Постановление не вступило в законную силу.