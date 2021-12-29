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Общество29 декабря 2021 12:15

Директор стационара для пенсионеров и инвалидов в Тверской области оштрафован за нарушение санитарных норм

Проверку провела прокуратура
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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Выявлены нарушения в организации питания

Выявлены нарушения в организации питания

Фото: Вадим МАЦНЕВ

Прокуратурой Кувшиновского района в ходе проверки в стационарном отделении для престарелых и инвалидов Комплексного центра социального обслуживания населения установлены нарушения санитарных требований. При хранении продуктов не соблюдался температурный режим и сроки хранения суточных проб.

Директору организации внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено, виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. Нарушения устранены.

Директор также привлечен к административной ответственности и оштрафован.

Постановление не вступило в законную силу.