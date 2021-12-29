Мать четверых детей умерла от коронавируса в Тверской области

У Юлии Мамсиковой остались муж и четверо детей Фото: vk.com/id383611949 (Юлия Мамсикова)

В Торопецком районе Тверской области от коронавируса умерла мать четверых детей Юлия Мамсикова. Ей было 40 лет.

Как сообщает местный паблик "Слушает Торопецкий район", женщина провела в реанимации 11 дней, но болезнь победила. Семья живет в деревне Бридино, дети остались с папой. Самому младшему - два месяца. В начале сентября 2021 года Юлия стала мамой в четвертый раз.

- Новорожденный был на грудном вскармливании, мальчик 17 лет учится в колледже в Великих Луках, девочка 13 лет учится во 2-й школе, ещё сестричка 5 лет. Как справиться мужу с потерей жены, если в Торопце нет родных, - пишет паблик.

Семье помогают местные жители, коллеги Юлии, учителя, одноклассники и их родители. На связи с семьей также находится министерство демографической и семейной политики Тверской области. Они организуют оказание помощи.