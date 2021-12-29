В Твери будут судить преступную группу, воровавшую имущество из воинских частей

Члены ОПГ задержаны и находятся под стражей Фото: УФСБ России по Тверской области

Тверским гарнизоном во взаимодействии с региональным УФСБ России и при силовой поддержке Росгвардии пресечена деятельность организованной преступной группы, которая промышляла хищением военного имущества из воинских частей.

В состав группировки входил бывший руководитель ДОСААФ Тверской области. Предварительную сумму ущерба оценили в 15 млн рублей.

Военно-следственным отделом СК России по Тверскому гарнизону возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.160 УК РФ.

Фигурантам грозит лишение свободы сроком до 10 лет. Они заключены под стражу.

- Продолжаются оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление всех лиц, причастных к функционированию ОПГ, продолжается, - сообщает пресс-служба УФСБ России по Тверской области.