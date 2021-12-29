В Тверской области определят «Человека года» и «Лучший социальный проект года»

В регионе объявлен конкурс. Фото: Алексей АНДРЕЕВ

Общественная палата Тверской области совместно с Советом муниципальных образований региона объявили о проведении областного конкурса «Человек года» и «Лучший социальный проект года» по итогам 2021-го. Подать заявки на участие можно с 10 января по 10 февраля.

Ознакомиться с конкурсной документацией можно на сайте Общественной палаты Тверской области www.optver.ru.

По итогам 2020 года почётное звание «Человек года» было присуждено трем жителям Верхневолжья: в номинации «За личные заслуги в общественной деятельности» – Светлане Никифоровой за проект «Старость на здоровье», в номинации «За личные заслуги и достижения в профессиональной деятельности» - Андрею Ковалеву за проект «Апробация и внедрение стандартов нового поколения», в номинации «За личные заслуги и достижения в социальном служении» - Екатерине Самсоновой за проект «Внедрение новых технологий помощи семьям с ментальными нарушениями».

Лучшими соцпроектами в прошедшем году были признаны: проект Сергея Пажетнова «Спасение и реабилитация медвежат-сирот бурого медведя», проект Сергея Сергеева «Солдаты Великой Победы. Калининский фронт», проект Вадима Макарова «Историко-поисковая экспедиция «Калининский фронт», проект Андрея Киселева «Проект «Строительство и благоустройство мемориала воинам-афганцам и участникам локальных конфликтов», проект Дмитрия Хилькевича и Михаила Окорокова «Начнибизнес69», проект Марины Леонович «Забота», проект «Книга памяти лихославльцев».