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Общество29 декабря 2021 8:51

Для двух больниц Твери приобретут концентраторы кислорода на средства федерального бюджета

Об этом сообщило правительство региона
Алексей АНДРЕЕВ
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Решение о закупке принято в областном правительстве.

Решение о закупке принято в областном правительстве.

Фото: ПТО

Для Тверских горбольниц №6 и №7 приобретут два концентратора кислорода производительностью более 1000 литров в минуту каждый.

Как сообщила пресс-служба областного правительства, на эти цели региону из федерального бюджета выделено 64,5 млн рублей.

Также предусмотрены средства на проведение работ по подготовке помещений под установку концентраторов.

Решение о закупке принято на заседаниях регионального правительства и бюджетной комиссии, которые 28 декабря провёл губернатор Игорь Руденя.