Для двух больниц Твери приобретут концентраторы кислорода на средства федерального бюджета

Решение о закупке принято в областном правительстве. Фото: ПТО

Для Тверских горбольниц №6 и №7 приобретут два концентратора кислорода производительностью более 1000 литров в минуту каждый.

Как сообщила пресс-служба областного правительства, на эти цели региону из федерального бюджета выделено 64,5 млн рублей.

Также предусмотрены средства на проведение работ по подготовке помещений под установку концентраторов.

Решение о закупке принято на заседаниях регионального правительства и бюджетной комиссии, которые 28 декабря провёл губернатор Игорь Руденя.