Для двух больниц Твери приобретут концентраторы кислорода на средства федерального бюджета

Решение о закупке принято в областном правительстве.
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Для Тверских горбольниц №6 и №7 приобретут два концентратора кислорода производительностью более 1000 литров в минуту каждый.
Как сообщила пресс-служба областного правительства, на эти цели региону из федерального бюджета выделено 64,5 млн рублей.
Также предусмотрены средства на проведение работ по подготовке помещений под установку концентраторов.
Решение о закупке принято на заседаниях регионального правительства и бюджетной комиссии, которые 28 декабря провёл губернатор Игорь Руденя.