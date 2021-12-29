Вековой юбилей отмечает в Тверской области труженица тыла Анна Егорова

Ветерану Анне Егоровой исполнилось 100 лет Фото: ПТО

29 декабря ветерану Великой Отечественной войны, труженице тыла, жительнице села Марьино Торжокского района Анне Ивановне Егоровой исполнилось 100 лет. С юбилеем Анну Ивановну по телефону поздравил губернатор Игорь Руденя.

- Вы родились на торопецкой земле, которой посвятили всю свою жизнь, разделив с земляками тяготы военного времени, радость Великой Победы, мирного труда на благо Отечества. Ваше поколение – это настоящие герои, которыми гордится наша страна. В честь праздника желаю Вам мира и добра, здоровья на долгие годы, – отметил Игорь Руденя.

С 1939 года Анна Ивановна работала в Торопецком отделении связи почтальоном, в частности, и во время Великой Отечественной войны.

Имеет множество медалей, в том числе медаль "За доблестный труд в ВОВ 1941-1945 гг.", медаль Жукова, а также юбилейные медали.

Анна Егорова воспитала 4 детей, 8 внуков и 11 правнуков.