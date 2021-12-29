За пьяное вождение водителя в Тверской области отправили на обязательные работы

Водителя отправили на обязательные работы за пьяное вождение Фото: Евгения ГУСЕВА

Перед судом предстал 33-летний житель Оленинского муниципального округа. Мужчина признан виновным в управлении автомобилем в состоянии опьянения (часть 1 статьи 264.1 УК РФ).

Автомобиль нарушителя был остановлен в сентябре 2021 года сотрудниками ГИБДД. Водитель факт употребления спиртных напитков не отрицал, с нарушениями был согласен.

Суд назначил ему наказание в виде обязательных работ на срок 300 часов с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортным средством, сроком на 2 года.

Приговор суда в законную силу не вступил.