За пьяное вождение водителя в Тверской области отправили на обязательные работы

Водителя отправили на обязательные работы за пьяное вождение
Фото: Евгения ГУСЕВА
Перед судом предстал 33-летний житель Оленинского муниципального округа. Мужчина признан виновным в управлении автомобилем в состоянии опьянения (часть 1 статьи 264.1 УК РФ).
Автомобиль нарушителя был остановлен в сентябре 2021 года сотрудниками ГИБДД. Водитель факт употребления спиртных напитков не отрицал, с нарушениями был согласен.
Суд назначил ему наказание в виде обязательных работ на срок 300 часов с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортным средством, сроком на 2 года.
Приговор суда в законную силу не вступил.