В Тверской области все многодетные родители смогут получить выплаты на погашение ипотеки

Губернатор - в прямом эфире. Фото: ПТО

28 декабря в вечернем прямом телеэфире губернатор Игорь Руденя заявил, что для него одним из главных итогов уходящего года стало то, что в регионе увеличилось количество многодетных семей. И для таких семей есть отличная новость.

С 2022 года все многодетные семьи Верхневолжья смогут получить выплаты на погашение жилищной ипотеки вне зависимости от возраста супругов. Ранее эта мера поддержки распространялась лишь на граждан до 40 лет.

- Мы сняли возрастные ограничения для получателей поддержки - многодетных семей. Вот сколько есть возможностей и здоровья рожать детей, так мы и будем помогать улучшать жилищные условия, - отметил Игорь Руденя.

В период выплаты ипотеки семьям предоставляется до 200 тысяч рублей после рождения первого ребёнка, после рождения второго - до 300 тысяч, после рождения третьего - 500 тыс.

На 2022 год выплата предусмотрена 125 семьям на сумму 26 млн рублей. Поддержка уже одобрена 12 многодетным семьям.

Также в Верхневолжье будет расширен сам статус «многодетная семья». Им смогут воспользоваться пары, где есть дети, достигшие совершеннолетия и обучающиеся в вузах или колледжах в очной форме.

С 2016 года количество многодетных семей в Тверской области выросло на 40%. За этот год их стало почти на 700 больше. Сейчас в регионе - почти 14 тыс. многодетных семей, в них воспитываются более 43 тыс. детей.