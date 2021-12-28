Определен порядок выплат Детям войны в Тверской области

Дети войны начнут получать выплаты с 1 января 2022 года Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Порядок предоставления ежемесячной денежной выплаты детям войны обсудили на заседании правительства Тверской области, которое губернатор Игорь Руденя провел 28 декабря.

Поддержку начнут начислять с 1 января 2022 года. Ежегодно сумма будет индексироваться. Сумма выплаты составит 800 рублей и будет начисляться гражданам России, родившимся в период с 1 января 1928 года по 31 декабря 1945 года на территории СССР. Предположительно, ее плучат 46 836 пенсионеров Верхневолжья.

- Детям войны, имеющим одновременно статус ветеранов труда или ветеранов труда Тверской области, а также получающим иные социальные выплаты (субсидии по оплате ЖКУ, государственную социальную помощь и прочее) поддержка будет назначена без подачи заявления, - разъяснили в правительстве.

Детям войны без дополнительных соцвыплат необходимо до 1 июля 2022 года подать заявление о начислении выплаты. Сделать это можно через филиал МФЦ, Госуслуги или по почте.