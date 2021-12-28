В Тверской области открылся еще один новый филиал МФЦ

МФЦ в Сонково. Фото: ПТО

28 декабря в посёлке Сонково на улице Луначарского открыл двери для граждан новый филиал МФЦ с тремя «окнами» приема и выдачи документов.

Как сообщила пресс-служба областного правительства, филиал создан по поручению губернатора Игоря Рудени в рамках развития сети МФЦ в регионе.

Всего в 2021 году открыто семь новых филиалов МФЦ в городах Белый и Красный Холм, поселках Молоково, Пено, Сонково и Фирово, селе Лесное. Также созданы два дополнительных филиала в Вышнем Волочке и Торжке. Капитально отремонтированы помещения МФЦ в Торопце и Кимрах.