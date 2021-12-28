В Тверской области на два года продлен срок реализации программы «Доступная среда»

Областным правительством принято реш9ение о расширении важной для инвалидов программы. Фото: ПТО

На заседании регионального правительства 28 декабря продлили срок реализации программы Тверской области «Доступная среда на 2021-2023 годы» до 2025-го.

Решение поддержал губернатор Игорь Руденя и областные министры.

Благодаря расширению программы для оснащения учреждений для граждан с инвалидностью будет приобретено дополнительно 346 единиц реабилитационного оборудования.

В целом до 2025 года включительно в рамках программы «Доступная среда» будет закуплено 775 единиц оборудования.

Кроме того, до 42 будет увеличено количество организаций, в которых специалисты будут оказывать адаптационную помощь маломобильным гражданам. На сегодняшний день таких учреждений в регионе 26.

Помимо этого выделены средства на проведение обучения для еще 84 специалистов, которые занимаются реабилитацией инвалидов. Всего по программе будет повышена квалификация 227 специалистов.