Учредители строительной фирмы обманули Фонд капремонта в Тверской области на 16,5 миллионов рублей

Уголовное дело рассмотрит Центральный районный суд Твери Фото: архив "КП"

Обвинительное заключение по уголовному делу утверждено в отношении двух учредителей строительной компании в Твери. Фигуранты обвиняются в мошенничестве на 16,5 млн рублей.

По версии следствия в период с 2018 по 2019 годы учредители при выполнении строительно-монтажных работ по капитальному ремонту крыш многоквартирных домов в районах Тверской области предоставили заказчику - Фонду капитального ремонта многоквартирных домов Тверской области исполнительскую документацию с ложными сведениями об объемах и стоимости выполненных работ. Ущерб составил 16 млн 500 тыс рублей.

Материалы уголовного дела предоставлены УФСБ России по Тверской области.

Уголовное дело рассмотрит Центральный районный суд Твери.