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Происшествия28 декабря 2021 14:13

Продавца-афериста будут судить за обман жителей в Тверской области

Ущерб составил 116 тысяч рублей
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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Аферист обманул двух жителей Твери

Аферист обманул двух жителей Твери

Фото: Валерий РОМАНОВ

В Тверской области направлено в суд уголовное дело в отношении 28-летнего жителя Удомли. Мужчину обвиняют в совершении трех преступлений.

Молодой человек обманул двух жителей Удомли: одному он обещал помочь с покупкой автомобиля, другому - с продажей питбайка. За услуги, которые выполнять не собирался, мошенник взял с потерпевших 116 тысяч рублей.

Также установлено, что, работая в магазине, мужчина совершил растрату имущества на 14 тысяч рублей.

Злоумышленника будут судить по ч. 2 ст. 159 УК РФ и ч. 1 ст. 160 УК РФ. До суда фигурант заключен под стражу.