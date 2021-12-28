Продавца-афериста будут судить за обман жителей в Тверской области

Аферист обманул двух жителей Твери Фото: Валерий РОМАНОВ

В Тверской области направлено в суд уголовное дело в отношении 28-летнего жителя Удомли. Мужчину обвиняют в совершении трех преступлений.

Молодой человек обманул двух жителей Удомли: одному он обещал помочь с покупкой автомобиля, другому - с продажей питбайка. За услуги, которые выполнять не собирался, мошенник взял с потерпевших 116 тысяч рублей.

Также установлено, что, работая в магазине, мужчина совершил растрату имущества на 14 тысяч рублей.

Злоумышленника будут судить по ч. 2 ст. 159 УК РФ и ч. 1 ст. 160 УК РФ. До суда фигурант заключен под стражу.