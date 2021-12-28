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Общество28 декабря 2021 14:06

В Твери начались съемки мелодрамы "Повитуха" с Марией Куликовой в главной роли

Премьера намечена 2022 год
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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Главную роль в мелодраме исполняет Мария Куликова Фото: vk.com/russiatv

Главную роль в мелодраме исполняет Мария Куликова Фото: vk.com/russiatv

В Твери проходят съемки мелодрамы "Повитуха". В новом проекте телеканала "Россия 1" главную роль играет актриса Мария Куликова, известная по сериалам "Склифосовский", "Две судьбы", "Десантура" и другим.

По сюжету "Повитухи" главная героиня Елена возглавляет собственную частную клинику, но однажды она становится жертвой аферистов, которые хотят отнять ее бизнес. Врач чудом выживает в автомобильной аварии, теряет память и приходит в себя в глухой деревне.

Вместе с Марией Куликовой в картине задействованы: Александр Макогон, Артем Осипов, Екатерина Сахарова, Егор Баринов, Мария Кононова.

Завершить работу над картиной планируется в марте 2022 года.