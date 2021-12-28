По квартирам в Твери ходят мошенники, прикрываясь именем известного тверского торгового дома

Открывая дверь незнакомцу, будьте настороже! Фото: Павел МАРТИНЧИК

В "КП"-Тверь" обратились представители торгового дома "Заволжский" с просьбой предупредить жителей Твери о мошенниках.

"Мошенники представляются сотрудниками торгового дома "Заволжский"", - сообщили сотрудники торгового предприятия. - В администрацию нашего магазина стали поступать звонки и сообщения от жителей города о том, что группа молодых людей от лица нашего магазина ходит по квартирам и предлагает разные товары".

В магазине предупреждают, что не занимаются выездной торговлей, а также торговлей по образцам, и не делают никаких других предложений покупателям вне стен торгового дома.