Тверь
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тверь
-5°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество28 декабря 2021 14:14

По квартирам в Твери ходят мошенники, прикрываясь именем известного тверского торгового дома

Группа молодых людей предлагает купить товары, якобы, от торгового дома "Заволжский"
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Открывая дверь незнакомцу, будьте настороже!

Открывая дверь незнакомцу, будьте настороже!

Фото: Павел МАРТИНЧИК

В "КП"-Тверь" обратились представители торгового дома "Заволжский" с просьбой предупредить жителей Твери о мошенниках.

"Мошенники представляются сотрудниками торгового дома "Заволжский"", - сообщили сотрудники торгового предприятия. - В администрацию нашего магазина стали поступать звонки и сообщения от жителей города о том, что группа молодых людей от лица нашего магазина ходит по квартирам и предлагает разные товары".

В магазине предупреждают, что не занимаются выездной торговлей, а также торговлей по образцам, и не делают никаких других предложений покупателям вне стен торгового дома.