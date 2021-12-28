График работы библиотек Твери в новогодние выходные

Зайдите за книгой в праздники! Фото: Евгения ГУСЕВА

Тверские библиотеки - областная библиотека имени Горького, центральная городская библиотека имени Герцена и филиалы муниципальной библиотечной сети - опубликовали графики своих работ в новогодние каникулы.

У "Горьковки" график следующий:

31 декабря, 1, 2, 7 января - выходные;

3, 4, 5, 6, 8 и 9 января - библиотека будет открыта с 11:00 до 19:00.

График "Герценки":

31 декабря, 1 и 7 января - выходные;

2, 3, 4, 5, 8 и 9 января - библиотека работает с 11:00 до 19:00, 6 января - с 11:00 до 18:00.

Библиотеки-филиалы №№ 1, 2, 3, 5, 8, 12, 13, 16, 18, 19, 21, 25, 27, 29, 30, 33 работают по следующему расписанию:

31 декабря, 1, 3, 7 января — выходной;

2, 4, 5, 8, 9 января - с 11:00 до 19:00 работают взрослые библиотеки, с 10:00 до 18:00 — детские библиотеки;

6 января - c 11:00 до 18:00 работают взрослые библиотеки, c 10:00 до 17:00 — детские библиотеки.

Библиотека семейного чтения «Затверецкая»:

31 декабря, 1, 2, 3, 7, 9 января — выходной;

4, 5, 8 января — с 10:00 до 16:00;

6 января — с 10:00 до 15:00.