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Происшествия28 декабря 2021 12:19

Двое молодых людей задержаны за сбыт психотропных веществ в Твери

Уних изъяты блистеры с таблетками и флаконы с препаратом
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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Злоумышленников задержала полиция

Злоумышленников задержала полиция

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Тверской области совместно с наркоконтролем в центре Твери пресечено незаконное распространение сильнодействующего вещества.

По подозрению в сбыте сильнодействующих препаратов наркозависимым людям задержаны двое 22-летних молодых человека. По месту их проживания обнаружены и изъяты блистеры с таблетками и полимерные пакеты с флаконами.

Запрещённые вещества злоумышленники приобретали в сети Интернет и прятали в "закладки".

По ч. 3 статьи 234 УК РФ возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.