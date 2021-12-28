Двое молодых людей задержаны за сбыт психотропных веществ в Твери

Злоумышленников задержала полиция Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Тверской области совместно с наркоконтролем в центре Твери пресечено незаконное распространение сильнодействующего вещества.

По подозрению в сбыте сильнодействующих препаратов наркозависимым людям задержаны двое 22-летних молодых человека. По месту их проживания обнаружены и изъяты блистеры с таблетками и полимерные пакеты с флаконами.

Запрещённые вещества злоумышленники приобретали в сети Интернет и прятали в "закладки".

По ч. 3 статьи 234 УК РФ возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.