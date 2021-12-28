Сотрудники ГИБДД задержали двух мужчин при краже сварочных аппаратов в Тверской области

Злоумышленников задержали Госавтоинспекторы Фото: архив "КП"

Вечером на маршруте патрулирования сотрудники ДПС заметили двух мужчин, которые грузили в свой автомобиль три сварочных аппарата. При проверке документов поведение водителя и пассажира автомобиля вызвало у инспекторов подозрение.

Мужчин доставили в отдел полиции. Спустя некоторое время в дежурную часть Редкинского отделения полиции ОМВД России по Конаковскому району с сообщением о краже обратился 54-летний местный житель. Заявитель рассказал, что у него из металлического контейнера в селе Городня украли сварочные аппараты.

К хищению оказались причастны задержанные мужчины 1966 и 1983 годов рождения. Фигуранты в содеянном сознались. Украденное они хотели продать. Аппараты вернули владельцу.

По статье "Кража" возбуждено уголовное дело.