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Происшествия28 декабря 2021 12:10

Сотрудники ГИБДД задержали двух мужчин при краже сварочных аппаратов в Тверской области

Злоумышленников доставили в полицию
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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Злоумышленников задержали Госавтоинспекторы Фото: архив "КП"

Злоумышленников задержали Госавтоинспекторы Фото: архив "КП"

Вечером на маршруте патрулирования сотрудники ДПС заметили двух мужчин, которые грузили в свой автомобиль три сварочных аппарата. При проверке документов поведение водителя и пассажира автомобиля вызвало у инспекторов подозрение.

Мужчин доставили в отдел полиции. Спустя некоторое время в дежурную часть Редкинского отделения полиции ОМВД России по Конаковскому району с сообщением о краже обратился 54-летний местный житель. Заявитель рассказал, что у него из металлического контейнера в селе Городня украли сварочные аппараты.

К хищению оказались причастны задержанные мужчины 1966 и 1983 годов рождения. Фигуранты в содеянном сознались. Украденное они хотели продать. Аппараты вернули владельцу.

По статье "Кража" возбуждено уголовное дело.