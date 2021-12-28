В Тверской области пополнились автопарки школ и пожарных частей

Вид сверху. Фото: ПТО

Морозным утром 28 декабря на площади Михаила Тверского перед зданием областного правительства в Твери выстроились ряды новых машин для школ и пожарных частей региона. Ключи от новых автомобилей вручал лично губернатор Игорь Руденя.

Школам Верхневолжья передано 39 микроавтобусов для подвоза детей, пожарным частям - восемь спецмашин (пожарные автоцистерны, рукавный автомобиль, насосная станция и уникальный мобильный комплекс спецобработки).

В Верхневолжье один из самых больших школьных автопарков в Центральном федеральном округе. Ежедневно более 420 автобусов перевозят к месту учебы и обратно около 11 тысяч учеников по 627 школьным маршрутам.

Обновление автопарка позволяет не только заменить машины старше 10 лет, но и расширить сеть школьных маршрутов. Так, еще один вводят в Торжокском районе. До Славнинской школы теперь будут подвозить ребят из деревень Большая и Малая Киселенки, а также из Будово.

Губернатор вручал ключи. Фото: ПТО

. Фото: ПТО