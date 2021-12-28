Тверь
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тверь
-11°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество28 декабря 2021 8:18

Новобранцы из Тверской области отправились на службу в Преображенский полк

Торжествнная присяга прошла в Музее Победы
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Новобранцы из Тверской области приняли присягу Преображенского полка

Новобранцы из Тверской области приняли присягу Преображенского полка

Фото: ПТО

Около 200 новобранцев 154-го отдельного Преображенского комендантского полка приняли военную присягу в Зале Славы Музея Победы на Поклонной горе. Среди военнослужащих – ребята из Тверской области.

Почетный караул Преображенского полка участвует в военных парадах и сопровождает правительственные делегации. Для службы в нем призывники проходят строгий отбор.

Участникам церемонии продемонстрировали инсталляцию о событиях Второй мировой войны. Почетные гости, ветераны Великой Отечественной войны пожелали юношам быть достойными памяти дедов и прадедов, беречь честь и традиции легендарного Преображенского полка.