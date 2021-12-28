В Твери награждают тренеров и одаренных спортсменов

В Твери награждают тренеров и спортсменов Фото: администрация Твери

В Твери проходят церемонии награждения тренеров и одаренных спортсменов, которые в течение года показывали высокие результаты в соревнованиях различного уровня.

По итогам спортивного года заслуженные награды получат 45 спортсменов в номинации «Надежда Твери», три спортсмена в номинации «Преодоление» и 16 тренеров за выдающиеся спортивные достижения по видам спорта: гребля на байдарках и каноэ, гребной спорт, дзюдо, плавание, спортивная акробатика, художественная гимнастика, автомобильный спорт, бокс, спортивное ориентирование, шашки, шахматы, настольный теннис, тхэквондо, волейбол, фехтование, лыжные гонки, парусный спорт, универсальный бой.