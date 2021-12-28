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Общество28 декабря 2021 6:30

В центре Твери перекрыта площадь Михаила Тверского

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Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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В Твери перекрыли площадь Михаила Тверского

В Твери перекрыли площадь Михаила Тверского

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В центре Твери с 6:00 утра 28 декабря ограничено движение и парковка транспорта на площади Святого Благоверного Князя Михаила Тверского в районе домов № 1, № 2 и № 3; а также по улице Андрея Дементьева (на участке от улицы Советской до улицы Крылова).

На период проведения мероприятия транспортным организациям, осуществляющим перевозку пассажиров, рекомендовано провести дополнительный инструктаж по безопасности дорожного движения с водителями подвижного состава.

Будье внимательны и осторожны.