В центре Твери перекрыта площадь Михаила Тверского

В Твери перекрыли площадь Михаила Тверского Фото: Алексей БУЛАТОВ

В центре Твери с 6:00 утра 28 декабря ограничено движение и парковка транспорта на площади Святого Благоверного Князя Михаила Тверского в районе домов № 1, № 2 и № 3; а также по улице Андрея Дементьева (на участке от улицы Советской до улицы Крылова).

На период проведения мероприятия транспортным организациям, осуществляющим перевозку пассажиров, рекомендовано провести дополнительный инструктаж по безопасности дорожного движения с водителями подвижного состава.

Будье внимательны и осторожны.