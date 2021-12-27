Тверская епархия выпустила документальный фильм к 750-летию своего основания

Вышел документальный фильм об истории и современной жизни Тверской епархии. Фото: Виктория ТУШКОВА

В конце декабря 2021 года Тверская епархия выпустила фильм к 750-летию своего основания - «Путь в семь с половиной веков».

- В документальной кинокартине рассказывается о непростом историческом пути Православия на Тверской земле, о временах гонений и о современных священнослужителях и мирянах, несущих свой христианский подвиг, - рассказывает епархиальная пресс-служба.

Как отметил митрополит Тверской и Кашинский Амвросий, фильм снят "о прошлом, которое оживает настоящим. И о настоящем, которое устремляет нас в будущее".

- Говорят, что пишут только о падающих самолетах, а о благополучных полетах и приземлениях не пишут, так и об ошибках священнослужителей трубят на всех перекрестках, а добрые примеры остаются незамеченными. Фильм стремится исправить эту ошибку, рассказывая о настоящей, подлинной жизни тверского духовенства, которое в большинстве своем очень достойно проходит свой путь. Эти люди много трудятся, отдают свои силы, таланты и время другим. Их примеры очень трогательны, иногда до слез. Я хотел бы, чтобы фильм этот разрушил хотя бы отчасти те неверные стереотипы о Церкви, которые созданы в сегодняшнем обществе, - цитирует слова владыки сайт Тверской епархии.

Режиссёр фильма - Константин Шнуров.