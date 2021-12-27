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Общество27 декабря 2021 15:22

В Тверской области росгвардейцы 477 раз выезжали по сигналу "тревога"

Пресечено 36 административных правонарушений
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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В Тверской области росгвардейцы 477 раз выезжали по сигналу "тревога" Фото: Управление Росгвардии по Тверской области

В Тверской области росгвардейцы 477 раз выезжали по сигналу "тревога" Фото: Управление Росгвардии по Тверской области

Сотрудниками вневедомственной охраны за время круглосуточного дежурства, за минувшую неделю отработано 477 выездов на охраняемые объекты, с которых поступал сигнал "тревога".

По сообщениям из дежурных частей УМВД для обеспечения безопасности граждан и общественного порядка сотрудники Управления Росгвардии по Тверской области выезжали 23 раза.

Группами задержания на маршрутах патрулирования пресечено 36 административных правонарушений, из которых четыре - в отношении охраняемого имущества юридических лиц.