В Тверской области росгвардейцы 477 раз выезжали по сигналу "тревога" Фото: Управление Росгвардии по Тверской области

Сотрудниками вневедомственной охраны за время круглосуточного дежурства, за минувшую неделю отработано 477 выездов на охраняемые объекты, с которых поступал сигнал "тревога".

По сообщениям из дежурных частей УМВД для обеспечения безопасности граждан и общественного порядка сотрудники Управления Росгвардии по Тверской области выезжали 23 раза.

Группами задержания на маршрутах патрулирования пресечено 36 административных правонарушений, из которых четыре - в отношении охраняемого имущества юридических лиц.