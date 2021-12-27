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Общество27 декабря 2021 15:10

Тверская область заняла 22-е место в рейтинге привлекательности рынка труда для пенсионеров

Специалисты исследовали возможности трудоустройства пенсионеров в 85 регионах страны
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
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Трудоустроиться пенсионеру непросто.

Трудоустроиться пенсионеру непросто.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Тверская область заняла 22-е место в рейтинге привлекательности регионов РФ для трудоустройства пенсионеров.

Исследование провели специалисты "РИА Рейтинг". Исходя из официальных статистических данных, аналитики высчитали для каждого из 85-ти регионов индекс привлекательности рынка труда для пенсионеров. В оценку вошли такие показатели как уровень занятости среди людей пенсионного возраста, среднее время поиска ими работы, доля пенсионеров в общей численности населения, соотношение общих средних зарплат и зарплат работников старше трудоспособного возраста, средний возраст дожития и так далее. Все индикаторы оценивались в диапазоне от 1 до 100

Тверская область получила оценку 43,7. Москва и Санкт-Петербург (70 и 69,2 балла соответственно). В этих городах пенсионеры зачастую продолжают работать и получать достойную зарплату, отмечается в исследовании. Кроме того, им легче найти новую работу после увольнения. Самые неблагоприятные для пенсионеров условия сложились на рынке труда Бурятии (18,8 балла), Тувы (18,7), Чечни (14,2) и Горного Алтая (12,4).