Тверская картинная галерея приглашает на мастер-классы по изготовлению новогодней игрушки

Жителей приглашают на мастер-классы в картинную галерею Фото: Ирина ТАРАСОВА

5 и 6 января Тверская областная картинная галерея (Советская, 3) приглашает посетителей на мастер-класс по изготовлению новогодней игрушки.

- Из картона и крафт-бумаги мы сделаем милые украшения, которые станут чудесным дополнением к праздничному наряду ёлки-красавицы, - сообщают сотрудники галереи в соцсети.

Начало мастер-классов в 13:00. Программа рассчитана на детей 6-10 лет.

Количество мест ограничено. Необходима предварительная запись по тел.: (4822) 34-62-43, 34-31-56.