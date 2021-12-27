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Досуг27 декабря 2021 14:02

Тверская картинная галерея приглашает на мастер-классы по изготовлению новогодней игрушки

Мероприятия пройдут 5 и 6 января
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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Жителей приглашают на мастер-классы в картинную галерею

Жителей приглашают на мастер-классы в картинную галерею

Фото: Ирина ТАРАСОВА

5 и 6 января Тверская областная картинная галерея (Советская, 3) приглашает посетителей на мастер-класс по изготовлению новогодней игрушки.

- Из картона и крафт-бумаги мы сделаем милые украшения, которые станут чудесным дополнением к праздничному наряду ёлки-красавицы, - сообщают сотрудники галереи в соцсети.

Начало мастер-классов в 13:00. Программа рассчитана на детей 6-10 лет.

Количество мест ограничено. Необходима предварительная запись по тел.: (4822) 34-62-43, 34-31-56.