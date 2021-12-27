Тверь
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тверь
-11°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество27 декабря 2021 13:51

В аптеке Андреаполя Тверской области лекарства хранили с нарушениями

Проверку провела прокуратура
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Прокуратура проверила аптеки Фото: архив "КП"

Прокуратура проверила аптеки Фото: архив "КП"

Прокуратурой Андреапольского района в ходе проверки в аптеках выявлено нарушение требований законодательства об обращении лекарственных средств.

В двух аптеках в Андреаполе не принимались должные меры к соблюдению правил хранения лекарственных средств. Не велся учет температуры и влажности воздуха, отсутствовала специально выделенная (карантинная) зона для хранения лекарственных средств с истекшим сроком годности.

Прокуратурой директору ООО внесено представление, нарушения устранены. Заведующие аптек привлечены к дисциплинарной ответственности.