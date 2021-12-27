В Тверской области 27 декабря коронавирусом заразились 283 человека

В Тверской области продолжают выявлять больных коронавирусом Фото: ПТО

По данным на 27 декабря в Тверской области коронавирусом за минувшие сутки заболели ещё 283 человека. Всего с начала пандемии в регионе диагноз COVID-19 был поставлен 97618 заболевшим.

Выздоровел за минувшие сутки 341 человек. Всего с начала пандемии 87 207 жителей излечились от коронавируса.

2314 человек скончались. За минувшие сутки от COVID-19 в регионе никто не умер.

На карантине 8097, минус 58 за сутки. Такие данные приводит региональный оперштаб.

Прививку сделали 600 069 человек, за последние сутки – 288 человек. В Тверской области вакцинироваться можно в 56 пунктах. Запись ведется в МФЦ, по телефону 122, на портале gosuslugi.ru, на сайте электронной регистратуры medregtver.ru, по телефонам прививочных пунктов.

Без предварительной записи в Твери прививку делают в ТЦ «РИО» на площади Гагарина, в Торговом парке №1 на Октябрьском проспекте, в ТЦ «Рубин» на проспекте Калинина и ТЦ «Вавилон» на бульваре Цанова.

Записаться на прививку можно по телефону 122, через электронную регистратуру или по телефонам вакцинальных пунктов.