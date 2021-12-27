В магазинах Твери прошли проверки овощей и фруктов

Виноград и мандарины не прошли проверку Фото: Управление Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям

Сотрудниками отдела фитосанитарного надзора, качества зерна и семенного контроля Управления Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям было проведено фитосанитарное надзорное мероприятие в Центральном районе Твери.

В ходе проверки был выявлен риск возможного распространения карантинных вредных организмов с подкарантинной продукцией. Хурма, гранаты из Азербайджанской Республики, мандарины из Абхазии и Марокко; виноград, яблоки из Молдовы не прошли в полной мере фитосанитарный карантинный контроль.

За нарушение в отношении виновного лица возбуждено дело об административном правонарушении.