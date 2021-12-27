Тверская область попала в десятку лидеров страны по организованному туризму

По оценке АТОР совершил прорыв в «плюс» в сфере событийного туризма. Фото: ПТО

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе назвала топ-10 регионов страны по организованному туризму по итогам 2021 года. Среди лидеров оказалась и Тверская область.

Причем наш регион обозначен как совершивший прорывы в «плюс» в этой сфере.

Губернатор Игорь Руденя называет туризм одним из драйверов экономики Верхневолжья.

- Одним из инструментов повышения интереса к туризму по Верхневолжью стала программа кешбэка, которой активно пользовались по всей территории России. Туры в Тверскую область по программе кэшбэка реализовывали более 10 туроператоров, 5 круизных компаний, 23 гостиницы. Средняя продолжительность поездки составила до 5 дней, регион смогли посетить более 10 тысяч человек. Реализация программы кэшбека продолжится и в 2022 году, - сообщила пресс-служба областного правительства.

Ассоциация туроператоров России отмечает, что ставку на туристический рынок Тверской области сделали известные федеральные бренды. Число предложений посещения региона выросло практически в два раза. Предполагается, что итоговый показатель туристического потока в Тверскую область в 2021 году составит порядка 2 млн человек. В сравнении, с 2017 по 2020 годы регион посетили 5,9 млн человек.

В 2021 году в туристский календарь Тверской области вошло более 120 мероприятий различной направленности. По итогам престижной Национальной премии Russian Event Edwards-2021 наш регион вошел в тройку лучших во всероссийском рейтинге.