Волонтеры-медики устроили новогодний праздник для детей в больницах Твери

Дед Мороз и Снегурочка поздравили детей в больницах Твери Фото: областной минздрав

Волонтеры-медики Тверского медицинского колледжа организовали праздник для детей, которые проходят лечение в ДОКБ и детской больнице №3 в Твери.

В канун Нового года маленьких пациентов порадовали новогодним сказочным представлением, сюрпризами и конкурсами с участием сказочных героев, Деда Мороза и Снегурочки.

Дети водили новогодний хоровод, играли в игры, а по окончании спектакля получили волшебные открытки и новогодние игрушки.

Посещение детских больниц проходит в рамках проекта "Марафон Добра", который был запущен Тверским медицинским колледжем под эгидой Года волонтера и Добровольца.