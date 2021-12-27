Тверь
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тверь
-11°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество27 декабря 2021 12:16

Волонтеры-медики устроили новогодний праздник для детей в больницах Твери

Дед Мороз и Снегурочка вручили пациентам открытки и игрушки
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Дед Мороз и Снегурочка поздравили детей в больницах Твери Фото: областной минздрав

Дед Мороз и Снегурочка поздравили детей в больницах Твери Фото: областной минздрав

Волонтеры-медики Тверского медицинского колледжа организовали праздник для детей, которые проходят лечение в ДОКБ и детской больнице №3 в Твери.

В канун Нового года маленьких пациентов порадовали новогодним сказочным представлением, сюрпризами и конкурсами с участием сказочных героев, Деда Мороза и Снегурочки.

Дети водили новогодний хоровод, играли в игры, а по окончании спектакля получили волшебные открытки и новогодние игрушки.

Посещение детских больниц проходит в рамках проекта "Марафон Добра", который был запущен Тверским медицинским колледжем под эгидой Года волонтера и Добровольца.