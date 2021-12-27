В 2021 году бешенство было выявлено в девяти районах Тверской области

В Тверской области выявлено 13 случаев бешенства Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Тверской области в 2021 году выявлено 13 случаев заболевания животных бешенством. Очаги зафиксированы в девяти районах: Бельском, Бологовском, Калининском, Кашинском, Кувшиновском, Лесном, Лихославльском, Рамешковском, Сандовском, а также в городе Лихославль.

Такие данные приводит по итогам года Тверская межобластная ветлаборатория. С целью диагностики бешенства исследовано 158 проб патологического материала от павших и вынужденно убитых животных.

В частности, от бешенства пали: восемь енотовидных собак, лиса, волк, домашняя собака и две домашние кошки.

Все результаты исследований направлены в надзорные ведомства для принятия карантинных мер.