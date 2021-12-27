В Тверской области бесплатно провели газ к 290 домовладениям

В регионе ведется работа по бесплатной догазификации домовладений. Фото: ПТО

В рамках работы по бесплатной догазификации в регионе в 2021 году газ подведен к 1402 земельным участкам, подключено 290 домовладений. Всего в план-график догазификации принято около 6000 заявок. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.

По ее информации, остальные потребители будут подключены по мере готовности к приему природного газа внутренних сетей – в границах участка и внутри дома.

Как сообщили в АО «Газпром газораспределение Тверь», для догазификации предстоит построить порядка 400 км газовых сетей до границ домовладений.

- Реализация поручения Президента Владимира Путина по газификации Тверской области и бесплатному подключению домовладений к газу идет хорошими темпами, - отметил губернатор Игорь Руденя на итоговой пресс-конференции 15 декабря.

В региорне реализуется подписанная с ПАО «Газпром» программа развития газоснабжения и газификации на 2021-2025 годы. Всего до 2026 года в Тверской области планируется ввести 1100 км газовых сетей и 150 км газопроводов-отводов и обеспечить газом порядка 100 тыс. домовладений и 120 котельных.

Среди ключевых объектов программы - строительство газопровода Ржев-Нелидово-Западная Двина-Торопец.