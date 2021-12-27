В УФСИН по Тверской области состоится "прямая линия" с населением

В УФСИН состоится "прямая линия" с населением Фото: Татьяна Коркина

30 декабря представители Общественного совета при УФСИН и региональной Общественной наблюдательной комиссии проведут "прямую линию" с начелением.

Задать вопросы можно по телефону: 8 (4822) 33-29-98, начало в 10:00.

В работе также примет участие помощник начальника Управления по соблюдению прав человека в уголовно-исполнительной системе Наталья Галыгина.

Гражданам будут даны разъяснения и ответы на вопросы, связанные с соблюдением прав осужденных, содержащихся в учреждениях УФСИН России по Тверской области.