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Общество27 декабря 2021 11:59

В УФСИН по Тверской области состоится "прямая линия" с населением

Представители ответят на вопросы 30 декабря
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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В УФСИН состоится "прямая линия" с населением

В УФСИН состоится "прямая линия" с населением

Фото: Татьяна Коркина

30 декабря представители Общественного совета при УФСИН и региональной Общественной наблюдательной комиссии проведут "прямую линию" с начелением.

Задать вопросы можно по телефону: 8 (4822) 33-29-98, начало в 10:00.

В работе также примет участие помощник начальника Управления по соблюдению прав человека в уголовно-исполнительной системе Наталья Галыгина.

Гражданам будут даны разъяснения и ответы на вопросы, связанные с соблюдением прав осужденных, содержащихся в учреждениях УФСИН России по Тверской области.