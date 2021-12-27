Утверждён график работы больниц и поликлиник в новогодние каникулы в Тверской области

Медучреждения будут работать по особому расписанию. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Тверской области утверждён окончательный график работы медицинских учреждений - больниц, поликлиник, женских консультаций, стоматологий и травмпунктов - в новогодние праздники.

Расписание немного отличается от того, что публиковалось заранее. Утверждено следующее расписание:

БОЛЬНИЦЫ

31 декабря, 1, 2, 4, 5, 7 и 9 января - по графику выходного и праздничного дней;

31 декабря, 3, 6, 8 января - проведение врачебных обходов, приём и выписка пациентов по графику субботнего дня.

ПОЛИКЛИНИКИ И ЖЕНСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ

3, 6 и 8 января - работают с 9:00 до 15:00. Приём вызовов осуществляется до 12:00. В остальные дни организована работа дежурного кабинета согласно графику, разработанному администрациями учреждений.

МЕДУЧРЕЖДЕНИЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ПОМОЩИ (кроме областного психоневрологического диспансера)

31 декабря, 1, 2, 4, 5, 7, 9 января - по графику выходного и праздничного дней;

3, 6 и 8 января 2022 года - проведение врачебных обходов, приём и своевременная выписка пациентов, иные процедуры.

ТРАВМПУНКТЫ

31 декабря, 3, 5, 7 января - травмпункт Тверской городской больницы № 1 работает круглосуточно (с 8:00 до 8:00). Адрес: Тверь, Беляковский пер., 9.

2, 6, 9 января - травмпункт Тверской городской больницы № 6 - круглосуточно (с 8:00 до 8:00). Адрес: Тверь, Орджоникидзе, 34.

1, 4, 8 января - травмпункт Тверской городской больницы № 7 - круглосуточно (с 8:00 до 8:00). Адрес: Тверь, Петербургское ш., 76, корп. 1.

СТОМАТОЛОГИИ

Стоматологическая помощь будет оказываться с 8:00 до 14:00 по графику:

4 и 8 января - стоматологическая поликлиника № 1 (ул. Бакунина, 33);

6 и 8 января - стоматологическая поликлиника № 2 (ул. Коробкова, 4);

5 и 8 января - стоматологическая поликлиника № 3 (Комсомольский пр-т, 10);

4, 6, 8 января - стоматология в городской больнице № 6 (ул. Орджоникидзе, 34);

8 января - областная стоматологическая поликлиника (ул. Орджоникидзе, 47);

3, 6, 8 января - детская стоматологическая поликлиника (просп. Чайковского, 24/2б);

Круглосуточная экстренная стоматологическая помощь в выходные и праздничные дни - в челюстно-лицевом отделении Терской городской больницы № 1 (г. Тверь, ул. С. Перовской 48а).

Полную информацию о работе в праздничные дни медучреждений, почты, ЗАГСа, а также телефоны экстренных служб, расписание транспорта и график доставки пенсий читайте здесь)