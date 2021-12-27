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Общество27 декабря 2021 11:53

200 жителей Твери стали донорами крови в декабре

В сдаче крови принимают участие ведомства и предприятия
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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В донорских акциях приняли участие 200 человек

В донорских акциях приняли участие 200 человек

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В декабре 2021 года 200 жителей Твери стали дорнорами крови и приняли участие в донорских акциях, которые проводит Тверская областная станция переливания крови.

Сдано почти 100 литров крови. Донорами стали сотрудники УФСИН, РЖД, Росгвардии, кадастровой палаты Тверской области, работники компании «КСК» и других учреждений.

- Благодаря активности жителей города план по пополнению запасов донорской крови и ее компонентов перевыполняется, - отмечают на станции переливания крови. - В период пандемии это особенно важно.