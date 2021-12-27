Предприниматель сбрасывал сточные воды на почву в Тверской области

Сточные воды сбрасывали на почву Фото: Минприроды Тверской области

Сотрудниками Минприроды Тверской области установлено, что предприниматель в Калининском районе, осуществляя деятельность по содержанию коров, обработке свежего молока и изготовлению мясо-молочной продукции, сбрасывал сточные воды с отходами животноводства и молочной сыворотки непосредственно на почву.

Самотеком отходы попадали на территорию общего пользования, что вызвало заболачивание территории и резкий неприятный запах. Лабораторные исследования подтвердили загрязнение почвы.

Часть территории предприниматель очистил.

В отношении нарушителя службой судебных приставов возбуждено исполнительное производство по принудительному взысканию ущерба.