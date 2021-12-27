В Тверской области мужчина попался на краже масок для лица

Злоумышленник задержан и сознался в содеянном Фото: архив "КП"

В полицию обратился представитель сетевого магазина в Твери с заявлением о краже косметических масок для лица на сумму 8000 рублей.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Полицейские просмотрели записи с камер видеонаблюдения и установили подозреваемого. Мужчина забрал маски и ушел из магазина.

Злоумышленника задержала полиция. Им оказался неработающий местный житель 1972 года рождения. Похищенное он продал, а деньги потратил.

По статье "Кража" возбуждено уголовное дело. Мужчина находится под подпиской о невыезде.